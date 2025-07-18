Кремль.

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З Москви не припиняють лунати звинувачення на адресу Північноатлантичного альянсу, який є нібито “ворожим” щодо РФ.

Про це цинічно заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

З його слів, нібито вся справа у “ворожості НАТО щодо РФ”. Мовляв, дії Альянсу “змушують Москву вживати відповідних заходів задля безпеки країни”.

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Окрім того, представник “фюрера” нахабно заявив, що “будь-які західні військові об'єкти на території України – це законна мета для ЗС РФ”.

Нагадаємо, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що Москва повинна повною мірою відповісти Заходу та, за необхідності, завдати превентивних ударів. Його коментарі прозвучали через кілька днів після того, як Дональд Трамп продемонстрував свою зміну позиції щодо Росії та надав Кремлю 50-денний термін для досягнення мирної угоди з Україною. Кремлі заяву Медведєва відмовилися коментувати.

Дата публікації 12:44, 14.07.25 Кількість переглядів 41 Трамп підтвердив постачання зброї! Хто заплатить за "Петріоти" для України?