Юрій Ушаков / © Associated Press

У Росії відмовилися від заяви про «вичерпання імпульсу» щодо закінчення війни в Україні. Помічник кремлівського диктатора Юрій Ушаков назвав такі висловлювання «докорінно неправильними».

Про це пише російське пропагандистське видання «РИА Новости».

Як стверджує Ушаков, контакти між представниками адміністрацій президентів Путіна та Трампа проводяться постійно.

«Заяви, що імпульс Анкориджа вичерпано, докорінно неправильні», — сказав він.

Посадовець додав, що домовленості, які були досягнуті на Алясці, не подобаються європейцям і Києву. Мовляв, саме вони не зацікавлені у мирі.

Раніше у Кремлі осоромилися через суперечливі заяви про можливе передавання Україні американських крилатих ракет Tomahawk.

Так, росіяни не змогли вирішити, чи нова зброя «якісно змінить ситуацію» на фронті, чи вона буде «незмінною». Про це заявили:

