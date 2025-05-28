У Кремлі зробили нову заяву про зустріч Зеленського і Путіна

Володимир Путін і Володимир Зеленський. / © ТСН.ua

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Зустріч президента України Володимира Зеленського та “фюрера” Володимира Путіна можлива. Втім, має стати підсумком конкретних домовленостей двох делегацій.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

З його слів, робота над російським проєктом “меморандуму щодо України” перебуває у завершальній стадії. Мовляв, лише після цього може йтися про “наступний етап переговорів”.

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Щодо місця майбутньої зустрічі, то за словами Пєскова, воно “має влаштовувати обидві сторони, які ведуть прямі переговори”. Наразі так звана “сво”, заявив представник Кремля, триває.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив про готовність до участі в тристоронній зустрічі з Дональдом Трампом та Володимиром Путіним. З його слів, йдеться не про розтягнуті в часі перемовини, а про одночасні переговори в одному просторі.

Тим часом міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров назвав вимоги РФ, що "мають бути задоволені". Політик повторив наративи Кремля щодо без'ядерного та нейтрального статусу України.

Дата публікації 11:13, 28.05.25 Кількість переглядів 86 Скандальна заява Трампа змусила підскочити навіть Медвєдєва! Послухайте, як заговорили США