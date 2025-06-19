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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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У Кремлі зробили нову заяву щодо дати переговорів з Україною — що відомо

Пєсков повідомив, коли Кремль узгодить дату нового раунту переговорів.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Дмитро Пєсков

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков / © Associated Press

Російська Федерація заявила про готовність узгодити дату нового раунду переговорів з Україною вже наступного тижня. За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, відповідне рішення очікується найближчими днями.

Про це інформує російське пропагандистське видання ТАСС.

У четвер, 19 червня, прессекретар російського президента Дмитро Пєсков оголосив, що дата третього раунду переговорів з українською стороною буде визначена протягом наступного тижня.

Днем раніше Володимир Путін висловив готовність зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським на завершальному етапі переговорного процесу.

«Я готовий зустрічатися з Зеленським, але не щоб сидіти там і щось ділити нескінченно, а поставити крапку», — заявив кремлівський диктатор.

Попередній раунд переговорів між українською та російською делегаціями відбувся у Стамбулі 2 червня 2025 року. Тоді сторонам вдалося досягти певних домовленостей щодо обміну полоненими та повернення тіл загиблих. Проте прориву щодо повноцінного припинення вогню або укладання мирної угоди досягнуто не було.

Нагадаємо, що після тих переговорів у Стамбулі, Росія запропонувала свою версію «меморандуму» та назвала можливу дату третього раунду, намагаючись просунути свої умови щодо припинення вогню та завершення війни.

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