Дмитро Пєсков і Володимир Путін. / © Associated Press

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У Кремлі заявляють, мовляв, обговорення на публіку меморандуму Російської Федерації може зашкодити процесові.

Про це повідомив речник “фюрера” Дмитро Пєсков.

За словами представника Кремля, змісту меморандуму “ще навіть не розглядався з українською стороною”.

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Прокоментував Пєсков і ймовірність нового раунду переговорів Києва і Москви. Зокрема, наголосив він, "затиків” у процесі погодження термінів немає.

“Потрібно завершити всі процедури погодження. Кожна зі сторін чекає на пропозиції про терміни”, - додав він.

Нагадаємо, у розмові з представниками росЗМІ диктатор РФ Володимир Путін знову згадав про "денацифікацію" України. Зокрема, “фюрер” країни-агресорки повторив, що РФ завершить свою війну проти України лише на умовах Кремля. З його слів, російські витрати на оборону спрямовані на досягнення цієї мети.

Тим часом у Кремлі зробили цинічну заяву про затягування переговорів з Україною. За словами речника Дмитра Пєскова, РФ нібито не гальмує виконання досягнутих домовленостей з Україною, а, мовляв, прагне досягти своїх цілей «політико-дипломатичним шляхом».

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Дата публікації 19:38, 02.07.25 Кількість переглядів 89 USAID - все! США залишають світ без фінансової допомоги