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У Кремлі зробили заяву про новий раунд переговорів Києва і Москви
Росія та Україна провели два раунди прямих переговорів у Стамбулі.
Агресорка Росія заявляє, що дата чергового раунду переговорів між Києвом і Москвою поки що не визначена.
Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков.
З його слів, нібито Російська Федерація “чекає на відповідь від української сторони” щодо можливих термінів.
“Як тільки дати буде погоджено, ми відразу про це повідомимо", - висловився Пєсков.
Зауважимо, агресорка Росія та Україна провели два раунди прямих переговорів у Стамбулі: 16 травня і 2 червня.
Як повідомлялося раніше, у Кремлі заявили, мовляв, обговорення на публіку меморандуму РФ може зашкодити процесові. Тим часом, кажуть в Москві, "затиків” у процесі погодження термінів нової зустрічі представників двох країна, немає.
Нагадаємо, очільник МЗС Туреччини Хакан Фідан зробив заяву про можливу зустріч президентів США Дональда Трампа та України Володимира Зеленського, а також диктатора Росії Володимира Путіна. З його слів, Москва нібито готова до третього раунду перемовин, і тепер очікується відповідь Києва.