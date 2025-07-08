У Кремлі зробили заяву про новий раунд переговорів Києва і Москви

Дмитро Пєсков. / © Associated Press

Реклама

Агресорка Росія заявляє, що дата чергового раунду переговорів між Києвом і Москвою поки що не визначена.

Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков.

З його слів, нібито Російська Федерація “чекає на відповідь від української сторони” щодо можливих термінів.

Реклама

“Як тільки дати буде погоджено, ми відразу про це повідомимо", - висловився Пєсков.

Зауважимо, агресорка Росія та Україна провели два раунди прямих переговорів у Стамбулі: 16 травня і 2 червня.

Як повідомлялося раніше, у Кремлі заявили, мовляв, обговорення на публіку меморандуму РФ може зашкодити процесові. Тим часом, кажуть в Москві, "затиків” у процесі погодження термінів нової зустрічі представників двох країна, немає.

Нагадаємо, очільник МЗС Туреччини Хакан Фідан зробив заяву про можливу зустріч президентів США Дональда Трампа та України Володимира Зеленського, а також диктатора Росії Володимира Путіна. З його слів, Москва нібито готова до третього раунду перемовин, і тепер очікується відповідь Києва.

Реклама

Дата публікації 10:50, 02.07.25 Кількість переглядів 1018 Перша розмова Путіна з Макроном за три роки: неочікувані подробиці! Ляпас для РФ від Азербайджану