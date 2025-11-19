У Кремлі зробили заяву про переговори зі США: Пєсков відповів, чи ведуться контакти

Дмитро Пєсков / © Associated Press

Реклама

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що російська сторона наразі не веде контактів зі спеціальним посланцем Дональда Трампа Стівом Віткоффом.

Про це він повідомив у коментарі російському пропагандистському агентству “РІА Новості”.

За словами Пєскова, Москва готова прийняти Віткоффа будь-якої миті, якщо той вирішить приїхати до Росії.

Реклама

Коментар прозвучав на тлі повідомлень американських медіа про активне просування Вашингтоном нового мирного плану щодо України.

Раніше видання Axios повідомило, що США таємно працюють над дорожньою картою з 28 пунктів щодо припинення війни, консультуючись із Росією.

Високопоставлений український чиновник повідомив агентству Reuters, що Київ справді отримав «сигнали» про пакет пропозицій США, які Вашингтон обговорював з РФ.