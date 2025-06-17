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У Кремлі зробили заяву про посередництво Путіна між Ізраїлем і Іраном
Москва нахабно звинувачує Єрусалим у нібито небажанні мирного вирішення конфлікту.
У Росії бідкаються через те, що Ізраїль відмовляється від посередництва Москви між Ізраїлем та Іраном.
Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.
За словами Пєскова, у Кремлі вважають, що Ізраїль не хоче посередницьких зусиль Москви у “галопуючій ескалації”. Закликаючи обидві сторони до стриманості, він нахабно заявив, що рівень невизначеності є "абсолютним".
Речник “фюрера” зауважує, що пропозиція Росії щодо посередництва залишається в силі. Втім, цинічно додав Пєсков, Москва що не вірить, що Ізраїль зараз зацікавлений у мирному вирішенні.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп висловив готовність розглядати диктатора Росії Володимира Путіна як потенційного посередника в конфлікті Ізраїля та Ірану.
Окрім того, сам диктатор РФ Путін зателефонував прем’єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньянгу після ударів по Ірану 13 червня. Тоді “фюрер” виступив з несподіваною ініціативою стати посередником у мирному врегулюванні “ізраїльсько-іранського конфлікту”.