Володимир Путін. / © Associated Press

Реклама

У Росії бідкаються через те, що Ізраїль відмовляється від посередництва Москви між Ізраїлем та Іраном.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

За словами Пєскова, у Кремлі вважають, що Ізраїль не хоче посередницьких зусиль Москви у “галопуючій ескалації”. Закликаючи обидві сторони до стриманості, він нахабно заявив, що рівень невизначеності є "абсолютним".

Реклама

Речник “фюрера” зауважує, що пропозиція Росії щодо посередництва залишається в силі. Втім, цинічно додав Пєсков, Москва що не вірить, що Ізраїль зараз зацікавлений у мирному вирішенні.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп висловив готовність розглядати диктатора Росії Володимира Путіна як потенційного посередника в конфлікті Ізраїля та Ірану.

Окрім того, сам диктатор РФ Путін зателефонував прем’єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньянгу після ударів по Ірану 13 червня. Тоді “фюрер” виступив з несподіваною ініціативою стати посередником у мирному врегулюванні “ізраїльсько-іранського конфлікту”.