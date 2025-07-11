Дмитро Пєсков. / © Getty Images

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В РФ називають важливими для Москви заяви президента Франції Емманюеля Макрона про те, що “Коаліція охочих” мають готовий план розгортання контингенту в Україні. Кремль нібито вбачає у цьому загрозу.

Про це нахабно заявив речник російського президента-диктатора Дмитро Пєсков.

“Для Москви неприйнятним є розміщення в Україні іноземних контингентів”, - цинічно сказав прессекретар “фюрера”.

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Традиційно він кинувся зі звинуваченням на країни Європ, які, мовляв, “не беруть до уваги позицію Росії”. Крім того, за словами Пєскова, у ЄС панують “антиросійські та мілітаристські настроїв”.