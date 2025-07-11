- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 144
- Час на прочитання
- 1 хв
У Кремлі зробили заяву про розміщення іноземних військ в Україні
В РФ називають важливими для Москви заяви президента Франції Емманюеля Макрона про те, що “Коаліція охочих” мають готовий план розгортання контингенту в Україні. Кремль нібито вбачає у цьому загрозу.
Про це нахабно заявив речник російського президента-диктатора Дмитро Пєсков.
“Для Москви неприйнятним є розміщення в Україні іноземних контингентів”, - цинічно сказав прессекретар “фюрера”.
Традиційно він кинувся зі звинуваченням на країни Європ, які, мовляв, “не беруть до уваги позицію Росії”. Крім того, за словами Пєскова, у ЄС панують “антиросійські та мілітаристські настроїв”.