У Кремлі зробили заяву про терміни нових переговорів
У Москві заявляють, мовляв, очікують нового етапу зустрічі.
Конкретних дат нового раунду мирних переговорів експертів щодо України поки що немає.
Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.
«Але ми, як і раніше, розраховуємо, що це станеться незабаром», — цинічно висловився представник адміністрації «фюрера».
Зауважимо, днями Пєсков повідомив, що нібито проведення нового раунду переговорів у США не заплановано.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський після переговорів в Абу-Дабі оголосив нову дату та місце зустрічі з РФ. З його слів, містом проведення обрано Маямі, а сама зустріч мала б відбутися приблизно цього тижня.
Глава держави наголосив, що Україна готується до наступних переговорів з Росією та Сполученими Штатами. Головною темою зустрічі, каже Зеленський, стануть звіти про закриті етапи переговорного процесу.