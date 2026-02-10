У Кремлі зробили заяву про терміни нових переговорів

Дмитро Пєсков і Володимир Путін. / © Associated Press

Конкретних дат нового раунду мирних переговорів експертів щодо України поки що немає.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

«Але ми, як і раніше, розраховуємо, що це станеться незабаром», — цинічно висловився представник адміністрації «фюрера».

Зауважимо, днями Пєсков повідомив, що нібито проведення нового раунду переговорів у США не заплановано.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський після переговорів в Абу-Дабі оголосив нову дату та місце зустрічі з РФ. З його слів, містом проведення обрано Маямі, а сама зустріч мала б відбутися приблизно цього тижня.

Глава держави наголосив, що Україна готується до наступних переговорів з Росією та Сполученими Штатами. Головною темою зустрічі, каже Зеленський, стануть звіти про закриті етапи переговорного процесу.