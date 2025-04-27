Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров / © Associated Press

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Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що держава-агресорка готова шукати баланс інтересів щодо поступок Україні для укладення мирної угоди.

Його заяву цитують пропагандисти ТАСС.

Зокрема, Лавров спростував, що РФ не готова на жодні поступки щодо України.

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Водночас голова зовнішньополітичного відомства держави-агресорки заявив, що Крим залишатиметься російським.

Він цинічно заявив, що Трамп «сказав правду про належність Криму».

«Він [президент США] розуміє, що Росія не веде переговори щодо цілісності своєї території», — сказав Лавров.

Окрім того очільник російського МЗС повідомив, що Росія не отримувала від США пропозиції щодо передачі управління ЗАЕС.

«РФ за необхідності пояснить США, що ЗАЕС у надійних руках та зміни у її підконтрольності неможливі», — сказав він.

Нагадаємо, раніше речник господаря Кремля Дмитро Пєсков прокоментував заяви Трампа про те, що “Крим залишиться у складі Росії в рамках угоди щодо врегулювання”.