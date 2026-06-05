У Кремлі зробили заяву про відносини зі США і згадали зброю для України

Дмитро Пєсков. / © Associated Press

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Погрози нових санкцій зачепили Кремль. В адміністрації «фюрера» наголошують, мовляв, відносини Росії та США і так «перебувають на нижчій точці».

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

Мовляв, саме тому навіть нові санкції «не відкотять назад» стосунки між Москвою і Вашингтоном.

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Зі слів Пєскова, статус США у мирному процесі щодо України після заяв про антиросійські санкції та підтримку Києва не змінився. Представник Кремля пояснив це тим, що нібито Росія «ніколи не ідеалізувала статус США» у переговорах навіть «за всієї поваги до добрих послуг Вашингтона». Для Росії, зухвало додав речник Путіна, важливіші її національні інтереси

«Американське озброєння постійно постачається до Україну», — висловився він.

Нагадаємо, палата представників США 4 червня ухвалила законопроєкт Ukraine Support Act. Він передбачає понад 1 мільярд доларів безповоротної допомоги. Окрім того, документ передбачає жорсткі санкції проти ключових секторів економіки Росії. Зокрема, фінансової, енергетичної та гірничодобувної галузей, а також посилює експортний контроль і запроваджує обмеження щодо російських посадовців.

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