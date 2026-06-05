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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
214
Час на прочитання
1 хв

У Кремлі зробили заяву про відносини зі США і згадали зброю для України

Пєсков розкрив, що відбувається між Росією та США на тлі війни в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Дмитро Пєсков.

Дмитро Пєсков. / © Associated Press

Погрози нових санкцій зачепили Кремль. В адміністрації «фюрера» наголошують, мовляв, відносини Росії та США і так «перебувають на нижчій точці».

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

Мовляв, саме тому навіть нові санкції «не відкотять назад» стосунки між Москвою і Вашингтоном.

Зі слів Пєскова, статус США у мирному процесі щодо України після заяв про антиросійські санкції та підтримку Києва не змінився. Представник Кремля пояснив це тим, що нібито Росія «ніколи не ідеалізувала статус США» у переговорах навіть «за всієї поваги до добрих послуг Вашингтона». Для Росії, зухвало додав речник Путіна, важливіші її національні інтереси

«Американське озброєння постійно постачається до Україну», — висловився він.

Нагадаємо, палата представників США 4 червня ухвалила законопроєкт Ukraine Support Act. Він передбачає понад 1 мільярд доларів безповоротної допомоги. Окрім того, документ передбачає жорсткі санкції проти ключових секторів економіки Росії. Зокрема, фінансової, енергетичної та гірничодобувної галузей, а також посилює експортний контроль і запроваджує обмеження щодо російських посадовців.

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Дата публікації
Кількість переглядів
214
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