У Кремлі зробили заяву про зустріч Трампа і Путіна до кінця року

Володимир Путін і Дональд Трамп. / © Associated Press

Наразі не йдеться про зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора-президента Володимира Путіна, яка могла б відбутися ще до кінця 2025-го.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

“Поки що про це (зустрічі - Ред.) не йдеться. Зустріч має бути підготовлена. Вона має бути результативною”, - висловився він.

За словами Пєскова, для результативності цієї зустрічі «потрібно провести роботу на експертному рівні”. Мовляв, саме вона зараз і триває.

“Допоки ми не знаємо, чим завершилися переговори з українцями в американців у Флориді. Коли дізнаємося, тоді і буде зрозуміло, куди рухатися далі”, - сказав представник “фюрера”.

Нагадаємо, Пєсков натякнув, що оновлена стратегія національної безпеки США - це "нова можливість" завершення війни. З його слів, цей документ може створити передумови для “конструктивної роботи” щодо завершення “конфлікту”.

Пєсков наголосив, що Москва розраховує отримати інформацію про результати консультацій США та України щодо мирного плану. Начебто, каже речник диктатора, Кремлю важливо зрозуміти результати роботи Києва і Вашингтона, особливо після зустрічі Путіна з американськими представниками.

