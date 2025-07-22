У Кремлі зробили заяву про зустріч України і РФ "на вищому рівні"

Дмитро Пєсков. / © Associated Press

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В Москві заявляють, що “доведеться багато попрацювати” перш ніж говорити про можливість зустрічей Росії та України “на високому та вищому рівнях”.

Про це повідомив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков.

З його слів, терміни можливого виходу на домовленості “щодо українського врегулювання залежать від багатьох факторів”. Втім, яких саме представник диктатора Володимира Путіна не уточнив.

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Пєсков називає “дуже важкою” тему українського врегулювання. Мовляв, “досягнення домовленостей щодо обміну чи повернення тіл – це вже результат”.

Як повідомлялося, вже завтра, 23 липня, можуть відбутися нові переговори з Росією у Стамбулі. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що делегацію для перемовин із російською стороною очолить секретар РНБО Рустем Умєров. У складі будуть представники української розвідки, МЗС України та Офісу президента.

У Кремлі кажуть, що обговорення проєктів меморандумів Москви та Києва “стане темою переговорів у Стамбулі”. В РФ також наголошують, що у “у питанні українського врегулювання мають намір забезпечувати свої інтереси”.