У Кремлі зробили заяву щодо нового раунду переговорів з Україною

Заступник очільника МЗС Росії Михайло Галузін / © Getty Images

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Галузін заявив про відсутність будь-яких зрушень щодо нового раунду переговорів з Україною.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

«Жодних зрушень щодо нового раунду переговорів Росії з Україною немає», — йдеться в заявах медіа, які цитують Галузіна.

Реклама

Нагадаємо, напередодні спецпредставник президента Росії Кирило Дмитрієв, терміново відправлений до Вашингтона після санкцій США, заявив про «титанічні спроби» зірвати будь-який діалог між Кремлем та американською стороною. Він наголосив, що Москва «націлена на конструктивний діалог» і хоче мирного рішення, але лише за умови «поваги до всіх інтересів Росії». Посланець Путіна підтвердив, що вирішення «українського конфлікту» можливе тільки «за викорінення причин цього конфлікту».

При цьому Дмитрієв запевнив американців, що спроби тиску на Москву «просто безглузді».