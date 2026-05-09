У Кремлі зробили заяву щодо перемир’я після 11 травня

Речник Кремля прокоментував недавню заяву президента США Дональда Трампа.

Пєсков і Путін

Дмитро Пєсков і Володимир Путін / © Associated Press

У Кремлі наразі не обговорюють можливість продовження перемир’я у війні РФ проти України після 11 травня, коли режим припинення вогню повинен закінчитися.

Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков у коментарі пропагандистам агентства ТАСС.

Так речник Кремля прокоментував недавню заяву президента США Дональда Трампа, який висловив сподівання, що припинення вогню буде продовжене.

«Перемир’я зараз — 9, 10, 11 травня, інших розмов не було», — заявивє Пєсков.

За його словами, жодних сигналів про продовження режиму припинення вогню військово-політичне керівництво держави-агресорки не отримувало.

Перемиря у війні РФ проти України — що відомо

Нагадаємо, під час спілкування з журналістами 8 травня президент США Дональд Трамп не виключив, що перемир’я між Україною та Росією може продовжитися і після 11 травня.

«Було б добре. Я б хотів, щоб це зупинилося», — заявив він журналістам

Раніше президент США Дональд Трамп повідомив про досягнення домовленості щодо триденного припинення вогню у війні між Росією та Україною, яке триватиме 9, 10 і 11 травня.

За словами Трампа, перемир’я приурочене до пам’ятних дат Другої світової війни та включає повне зупинення бойових дій, а також масштабний обмін полоненими.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Україна та Росія досягли домовленості про проведення обміну військовополоненими у форматі «1000 на 1000» і встановлення режиму припинення вогню на 9, 10 та 11 травня.

Пізніше помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що домовленості щодо припинення вогню та обміну полоненими було досягнуто після телефонних переговорів з адміністрацією президента США.

