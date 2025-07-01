Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков / © Associated Press

Реклама

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва начебто не зацікавлена в затягуванні переговорів щодо врегулювання війни проти України.

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

За його словами, «говорити про сильне прискорення» переговорного процесу наразі складно.

Реклама

Пєсков також стверджує, що Росія не гальмує виконання досягнутих домовленостей з Україною, та подякував Сполученим Штатам за «зусилля» у контексті дипломатичних ініціатив і запевнив, що Росія нібито прагне досягти своїх цілей «політико-дипломатичним шляхом».

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков звинувачував Київ і Вашингтон у тому, що переговори не прогресують.

У відповідь на заяви кремля в Офісі президента наголосили, що Кремль лише імітує зацікавленість у перемовинах, щоб перекласти провину за затягування війни. Згодом у США також відповіли на заяви Кремля про «гальмування» переговорів.