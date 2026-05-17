Частина кремлівських еліт досі намагається заробляти на війні проти України, однак інші вже усвідомлюють, що Росію очікує масштабний занепад.

Про це в етері Еспресо заявив політолог, голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак.

За його словами, серед російських еліт посилюється невдоволення через перерозподіл ресурсів та внутрішні конфлікти навколо фінансових потоків.

«Серед кремлівських еліт загострюється невдоволення щодо перерозподілу ресурсів. Назовні це не так сильно проступає, але я, розмовляючи з людьми, які відстежують російські розклади навколо Кремля, розумію, що там йде певне невдоволення», — зазначив Шлінчак.

Він додав, що за роки війни багато представників російської системи влади суттєво збагатилися, однак тепер до них почали виникати питання з боку силовиків.

«Багато хто за останні чотири роки війни збагатився, і зараз до цих людей приходять з обшуками, а також із запитаннями, наскільки ефективно це все було реалізовано», — сказав політолог.

За словами Шлінчака, у РФ уже відбуваються допити посадовців рівня заступників міністрів оборони, а деяких чиновників починають відправляти до СІЗО.

«Ми це бачили ще з 2023 року та на початку 2024 року, але зараз людей починають реально тягнути до СІЗО», — наголосив він.

Політолог вважає, що ситуація свідчить про розкол серед кремлівських еліт.

«Якась частина кремлівських еліт все ще перебуває в стані, коли можна на війні підзаробити, а друга частина еліт розуміє — глобально це все буде йти до великого занепаду», — пояснив Шлінчак.

Він також зазначив, що війна проти України вже серйозно впливає на розвиток Росії.

«За різними оцінками економістів, війна в Україні відкидає Росію на десятки років назад у своєму розвитку. Та статистика, яка зараз засекречена, очевидно, показує не дуже вдалі тенденції», — сказав експерт.

Шлінчак наголосив, що війна триває не лише у фінансовій площині, а й у психологічній.

«Ми розуміємо, що маємо війну на виснаження, коли не тільки фінансовий чинник грає роль, але й психологічний, як кажуть, „хто перший моргне“», — зазначив він.

На його думку, Росія намагається створити образ сильної держави, хоча реальна ситуація значно слабша.

«Російська політика все ще намагається вибудувати систему, при якій хоче здаватися великим бодібілдером, а насправді — це система, яка уособлюється з людиною, вибачте за ейджизм, в якої трясуться руки», — заявив політолог.

Він також згадав диктатора Путіна під час параду на Красній площі.

«Ми цю людину бачили на параді з 9-хвилинною промовою під загрозою, що на Красну площу може щось прилетіти», — підсумував Шлінчак.

