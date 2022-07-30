"У Кремлі зростає відчай": керівник британської розвідки прогнозує поразку Росії у війні

У розпочатій проти України війні агресорка Росія втратила тисячі своїз солдатів та багато озброєння.

Втім, за п'ять місяців війни армія російських окупантів армія видихається. Саме тому у Кремлі зростаєвідчай. Росіянам не вдасться виграти війну.

Таку думку висловив у Twitter керівник британської служби зовнішньої розвідки Мі6 Річард Мур.

"(Сили РФ - Ред.) видихаються. У Кремлі зростає відчай. Росія втратила десятки тисяч солдатів і використовує зброю радянських часів. Їхні застарілі ракети вбивають і травмують невинних українців. Росія не виграє цю несправедливу війну. Велика Британія продовжує підтримувати Україну", - написав голава МІ6.

Як повідомлялося, американські сенатори одноголосно схвалили резолюцію, яка закликає Державний департамент США визнати Росію державою-спонсоркою тероризму. Однак державний секретар Ентоні Блінкен не впевнений у цьому рішенні. Оскільки такий крок змусить його запровадити санкції щодо союзників США, які ведуть справи з Росією. Це також може знищити залишки дипломатії між Вашингтоном і Москвою.

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