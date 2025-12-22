У Кремлі звинуватили Європу та Україну у спробі затягнути війну: що не подобається агресору

Путін та Юрій Ушаков / © Associated Press

У Росії знову розкритикували Європу та Україну за намагання внести правки до американських пропозицій щодо припинення війни. У Кремлі заявляють, що такі кроки нібито не сприяють досягненню миру й можуть затягнути конфлікт.

Про це заявив помічник президента РФ із зовнішньої політики Юрій Ушаков, передає The Guardian.

За його словами, зміни, які пропонують європейські країни та Україна до плану США, “не покращують документ і не підвищують імовірність довгострокового миру”.

“Я впевнений, що пропозиції, які європейці та українці внесли або намагаються внести, безумовно, не покращують документ і не підвищують ймовірність досягнення довгострокового миру”, — сказав Ушаков, додавши, що не бачив конкретних формулювань і його слова “не є прогнозом”.

На цьому тлі в Україні тривають бойові дії. Зокрема, українські військові відбивають спроби російського прориву в селі Грабовське Сумської області. Водночас Уповноважений Верховної Ради з прав людини повідомив про примусове вивезення російськими військами близько 50 мешканців цього населеного пункту на територію РФ.

Попри заяви Кремля, дипломатичні контакти тривають. За даними ЗМІ, представники команди президента США Дональд Трамп — Стів Віткофф та Джаред Кушнер — проводили переговори з російським представником Кирилом Дмитрієвим у США.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що дипломатичні зусилля просуваються доволі швидко, а українська делегація у Флориді працює з американськими та європейськими партнерами.

У свою чергу Віткофф повідомив, що переговори за участі представників США, Європи та України, які тривали протягом трьох днів у Флориді, були “продуктивними та конструктивними”. За його словами, особливу увагу приділили часовим рамкам і послідовності подальших кроків.

Водночас у Кремлі заявили, що ідея тристоронніх переговорів між Росією, США та Україною наразі серйозно не обговорюється.

Раніше у Росії заявили, що ніби питання України не має впливати на двосторонні відносини з США.