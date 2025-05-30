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У Кремля набагато амбітніші плані, ніж окупація чотирьох українських областей — ISW
Головною метою Росії залишається капітуляція України та ослаблення НАТО.
Головною стратегічною метою російського режиму залишається примус України до капітуляції, а також послаблення військово-політичного впливу НАТО у Європі.
Про це йдеться в новому аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики вказують, що Кремль останнім часом знову просуває свої старі вимоги: нейтралітет України, письмові гарантії про нерозширення НАТО на схід, а також «захист російськомовного населення», який Росія традиційно використовує як привід для агресії.
«Кремль цілеспрямовано просуває наративи, які мають деморалізувати українське суспільство та змусити Захід припинити підтримку Києва», — зазначають в ISW.
У такий спосіб Москва намагається досягти капітуляції України без необхідності повної воєнної перемоги.
Також у звіті наголошується, що Кремль і надалі наполягає на контролі над усіма чотирма областями — Херсонською, Запорізькою, Луганською та Донецькою — попри те, що повністю окупувати їх не вдалося. Щобільше, в риториці російських посадовців знову з’являються натяки на ще ширші територіальні претензії.
«Якби амбіції Кремля обмежувалися лише цими чотирма регіонами, російське командування давно б зосередило всі сили саме там», — зазначають експерти ISW.
Тим часом на півночі Сумської області та в Харківському напрямку тривають активні бойові дії. Проте ISW наголошує: повна окупація зазначених регіонів виключно військовим шляхом виглядає малоймовірною.
Раніше повідомлялося, що тактика президент США Дональда Трампа щодо Росії дає збої і викликає все більше критики у США.
Ми раніше інформували, що Сполучені Штати Америки розглядають можливість припинення участі в мирних ініціативах щодо врегулювання війни в Україні, якщо Росія не змінить свою деструктивну поведінку.