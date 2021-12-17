У Кремлі визнали повну втрату України як союзника та партнера, але вірять у "братні народи"

У Кремлі визнали повну втрату України як союзника та партнера, але вірять у "братні народи"

У Кремлі досі вірять, що росіяни та українці - "братні народи".

У Кремлі заявили, що РФ повністю втратила Україну як партнера та союзника. Водночас у Москві продовжують говорити, що росіяни та українці - "братні народи".

Таку заяву зробив речник президента Росії Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.

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"Просто обрубуються — від капілярів до центральних артерій наших двосторонніх відносин, точніше, вони вже були обрубані. Тому відносин як таких немає", — сказав Пєсков та звинуватив у цьому владу України.

І водночас Пєсков наголошує на тому, що росіяни та українці - це "братні народи", які залишаться "братніми" назавжди.

"Братній народ втратити не можна, він залишається братнім народом. Так, влада України може намагатися свій народ обдурювати, вселяти ненависть до росіян, до Росії, позбавляти їх можливості отримувати інформацію з перших рук, із наших ЗМІ. Можна забороняти наші ЗМІ, можна забороняти наші інтернет-ресурси, але все одно втратити один одного два братні народи не можуть", — каже Пєсков.

Нагадаємо, 17 грудня Міністерство закордонних справ Росії опублікувало текст проєкту Договору між Росією та США щодо гарантій безпеки, а також Угоди про заходи забезпечення безпеки РФ та держав-членів НАТО. У проєкті є кілька пунктів, які стосуються безпосередньо України та її інтеграції до європейських та євроатлантичних структур.

Згодом у Білому домі відреагували на пропозиції Росії про початок переговорів щодо європейської безпеки та повідомили, що готові обговорити питання безпеки з РФ і найближчим часом зв’яжуться з президентом країни-агресорки Володимиром Путіним. У Білому домі наголосили, перемовини між США та РФ неможливі без європейських партнерів та союзників.

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