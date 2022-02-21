У Криму у бік адміністративної межі з Херсонською областю слідують колони російських військових - Чубаров

У Криму у бік адміністративної межі з Херсонською областю слідують колони російських військових - Чубаров

Серед них - реактивні системи залпового вогню.

У Криму у бік адміністративної межі з Херсонською областю рухаються колони російських військових.

Про це у Facebook повідомив український кримськотатарський політик і громадський діяч та голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"У степовому Криму в сторону адміністративної межи з Херсонською областю слідують колони російської військової техніки", - йдеться у повідомленні у соціальній мережі.

Серед російської військової техніки - реактивні системи залпового вогню.

Читайте також:

У Бахчисараї масове затримання кримських татар окупаційною владою