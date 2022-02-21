Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

У Криму у бік адміністративної межі з Херсонською областю слідують колони російських військових - Чубаров

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Криму у бік адміністративної межі з Херсонською областю слідують колони російських військових - Чубаров

УНІАН

Серед них -  реактивні системи залпового вогню.

У Криму у бік адміністративної межі з Херсонською областю рухаються колони російських військових.

Про це у Facebook повідомив український кримськотатарський політик і громадський діяч та голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"У степовому Криму в сторону адміністративної межи з Херсонською областю слідують колони  російської військової техніки", - йдеться у повідомленні у соціальній мережі. 

Серед російської військової техніки - реактивні системи залпового вогню. 

Читайте також:

У Бахчисараї масове затримання кримських татар окупаційною владою

У Бахчисараї масове затримання кримських татар окупаційною владою

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація