У Криму у бік адміністративної межі з Херсонською областю слідують колони російських військових - Чубаров

Серед них - реактивні системи залпового вогню.
У Криму у бік адміністративної межі з Херсонською областю рухаються колони російських військових.
Про це у Facebook повідомив український кримськотатарський політик і громадський діяч та голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
"У степовому Криму в сторону адміністративної межи з Херсонською областю слідують колони російської військової техніки", - йдеться у повідомленні у соціальній мережі.
Серед російської військової техніки - реактивні системи залпового вогню.
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