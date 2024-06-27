У крісло генсека НАТО сів Марк Рютте: як відреагували у США

Вашингтон подякував Єнсу Столтенбергу за його десятирічну роботу на посаді.

Сполучені Штати Америки вітають рішення про призначення прем'єра Нідерландів Марка Рютте на посаду генерального секретаря НАТО.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Президент Байден твердо переконаний, що Марк Рютте буде чудовим генеральним секретарем. Він вдячний за його готовність служити на цій посаді", - наголосив він.

Також Кірбі зауважив, що чинний президент США Джо Байден разом з Марком Рютте співпрацюють з різних питань, "включаючи нашу спільну рішучу підтримку України, захист передових технологій і зміцнення трансатлантичного альянсу".

Окрім того, в адміністрації Байдена подякували чинному генеральному секретареві НАТО Єнсу Столтенбергу, який очолює Альянс вже 10 років. Зокрема, "в найбільш відповідальний період для європейської безпеки з часів Другої світової війни".

Нагадаємо, 26 червня посли НАТО обрали генсеком Марка Рютте. Він стане до виконання своїх обов'язків генерального секретаря Альянсу від 1 жовтня 2024 року, коли закінчиться термін повноважень Єнса Столтенберга.

НАТО очолить нідерландський прем’єр Марк Рютте

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