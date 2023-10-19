У Кривому Розі пролунали вибухи - моніторингові канали

Перебувайте в укриттях.

Повітряні Сили ЗСУ пояснили, що повітряна тривога в Херсонській, Миколаївській областях пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації.

Також у Дніпропетровській області повітряна тривога пов'язана з використання ударних ворожих безпілотників.

У ніч на 19 жовтня 2023 року у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області пролунали вибухи.

Перебувайте в укриттях. Дочекайтеся відбою повітряної тривоги.

"Увага! Ракетна небезпека у областях, де оголошено тривогу!", - пізніше додали українські військові.

Нагадаємо, що раніше вибухи пролунали у Херсоні.

Також у Миколаєві пролунало два вибухи.

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