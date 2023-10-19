У Кривому Розі пролунали вибухи - моніторингові канали

Перебувайте в укриттях.
Повітряні Сили ЗСУ пояснили, що повітряна тривога в Херсонській, Миколаївській областях пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації.
Також у Дніпропетровській області повітряна тривога пов'язана з використання ударних ворожих безпілотників.
У ніч на 19 жовтня 2023 року у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області пролунали вибухи.
Перебувайте в укриттях. Дочекайтеся відбою повітряної тривоги.
"Увага! Ракетна небезпека у областях, де оголошено тривогу!", - пізніше додали українські військові.
Нагадаємо, що раніше вибухи пролунали у Херсоні.
Також у Миколаєві пролунало два вибухи.
Читайте також: