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У Кривому Розі пролунали вибухи - моніторингові канали

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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676
Час на прочитання
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У Кривому Розі пролунали вибухи - моніторингові канали

У Кривому Розі прозвучали вибухи / Фото: ТСН.ua

Перебувайте в укриттях.

Повітряні Сили ЗСУ пояснили, що повітряна тривога в Херсонській, Миколаївській  областях пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації.

Також у Дніпропетровській області повітряна тривога пов'язана з використання ударних ворожих безпілотників. 

У ніч на 19 жовтня 2023 року у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області пролунали вибухи. 

Перебувайте в укриттях. Дочекайтеся відбою повітряної тривоги. 

"Увага! Ракетна небезпека у областях, де оголошено тривогу!", - пізніше додали українські військові. 

Нагадаємо, що раніше вибухи пролунали у Херсоні

Також у Миколаєві пролунало два вибухи

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