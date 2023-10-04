У Курській області поміж ФСБ та губернатором виник конфлікт через відкат і фейкові оборонні споруди

ФСБ у Курській області розпочала переслідування губернатора області через те, що останній розбудував фейкові оборонні споруди на 10 млрд.

Про це пише Центр національного спротиву.

Раніше, підпілля в Курській області Росії надіслало Центру національного спротиву фото імітації оборонних споруд, на які губернатор Старовойт витратив понад 10 млрд рублів За інформацією Центру спротиву, між ФСБ області та губернатором виник конфлікт через відсутність відкату з боку Старовойта. Водночас останній намагається використати свої зв’язки в Москві для уникнення відкриття кримінальної справи щодо нього. Саме кримінальним переслідуванням погрожують керівники ФСБ курської області, якщо губернатор не поділиться викраденими коштами.

Натомість Старовойт вирішив продовжити відмивати кошти. Але зважаючи на конфлікт з ФСБ, почав частково виконувати реальні облаштування фортифікаційних споруд в населеному пункті Тьоткіно. Фото даних споруд Центру національного спротиву передало місцеве підпілля.

Нагадаємо, рано-вранці 29 вересня російські пропагандистські медіа заявили, що "український безпілотник" скинув дві вибухівки на підстанцію в Курській області. Унаслідок цього було знеструмлення.

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