У Курську запропонували захопити Суми: Путін не заперечує

Володимир Путін. / © Associated Press

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У Курську, куди куди нібито прибув “фюрер” Володимир Путін, один з чиновників закликав до захоплення українського міста Суми. Диктатор не заперечив.

Про це повідомляють у Мережі росЗМІ.

Зазначається, що начебто президент-диктатор провів нараду, участь в якій взяли місцеві чиновники. Голова Глушківського району Павло Золотарьов зухвало заявив, мовляв, “нас має бути більше, хоча б Суми”. З його слів, мешканці його району не можуть “жити як на півострові”.

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Путін не заперечив, а іронічно заявив, що Олександра Хінштейна тому й обрали во губернатора Курської області, бо, мовляв, він теж "хоче всього побільше".

Нагадаємо, сьогодні росЗМІ активно заявляють про те, що диктатор-президент Володимир Путін начебто відвідав Курську область ”вперше від моменту повного визволення регіону”. Насправді ЗСУ продовжують діяти на території цієї російської області.

Тим часом український Центр протидії дезінформації викрив чергову інсценізацію Кремля. В російських новинах акцент зроблено на суто “цивільному порядку денному”: нібито зустрічі Путіна із волонтерами, обговорення питань розмінування, допомоги біженцям та відвідування Курської АЕС, яка за 100 км від кордону з Україною.

Дата публікації 10:57, 21.05.25 Кількість переглядів 13 Трамп припиняє допомогу Україні заради торгівлі з Росією?!