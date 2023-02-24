У квітні Україна отримає серйозну кількість танків - посол Німеччини в Україні 

Про це заявила посол Німеччини Анкою Фельдгузен, - пише «Радіо Свобода».

Тобто треба їх забрати в різних країнах. Це і хотів зробити Олаф Шольц. Він теж хотів, щоб США були з нами, щоб були і американські танки.

«Ми вже повідомили про те, що наші перші танки будуть наприкінці березня. Ваші військові зараз навчаються на них. Ми бачимо картинки з полігону в Німеччині. І ще, я думаю, Іспанія теж згодна. Вони повідомили, що їхні танки будуть наприкінці березня. Мені здається, що в квітні буде вже досить така серйозна кількість», - заявила дипломатка.

Нагадаємо, очільник Міноборони України Олексій Резніков заявив, що у Збройних силах України планують сформувати щонайменше два танкові батальйони, на озброєнні яких будуть німецькі танки Leopard 2.

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