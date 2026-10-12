У Китаї відреагували на "енергетичне перемир’я" між Україною та РФ: що заявили в Пекіні

Прапор КНР / © pixabay.com

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У Китаї заявили, що підтримують зусилля, спрямовані на мирне врегулювання російсько-української війни, коментуючи оголошене президентом США Дональдом Трампом «енергетичне перемир’я».

Про це під час брифінгу заявила речниця Міністерства закордонних справ КНР Мао Нін.

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За її словами, позиція Пекіна щодо війни залишається незмінною: він вважає переговори єдиним реальним шляхом до врегулювання та підтримує ініціативи, які можуть сприяти миру.

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«Ми завжди вважали діалог і переговори єдиним життєздатним шляхом до врегулювання кризи та підтримуємо всі зусилля, що сприяють миру», — заявила Мао Нін у відповідь на запитання журналістів.

Що відомо про оголошене Трампом «енергетичне перемир’я»

Напередодні Дональд Трамп заявив про негайний початок «енергетичного перемир’я» між Україною та Росією. За його словами, обидві сторони погодилися припинити відповідні удари.

Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що для Києва повідомлення Трампа стало новиною, але Україна готова не завдавати ударів по російській енергетиці, якщо Москва діятиме так само. Згодом Зеленський підтвердив готовність України до такого формату деескалації.

Ввечері 11 жовтня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія фактично зірвала домовленість уже в перші години, завдавши удару по ТЕЦ-5 у Харкові. Водночас Київ підтвердив готовність припинити удари по енергетичних об’єктах за умови аналогічних дій з боку Росії.

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За даними Axios, Москва тим часом вивчає американську пропозицію. На першому етапі вона може передбачати взаємну відмову від ударів по нафтопереробних заводах. В Україні до такого формату ставляться з застереженням, оскільки Київ насамперед зацікавлений у припиненні російських атак на електроенергетичну інфраструктуру.

Зауважимо, за даними Axios, Трамп розлючений через українські удари по російських НПЗ, оскільки вважає, що вони підвищують ціни на пальне у США та шкодять американським споживачам. На тлі цього спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер відклали візит до Москви, чекаючи на позицію України та Європи щодо нової пропозиції для Путіна. Водночас українські джерела зазначають, що в Маямі американська сторона попередила про можливе припинення обміну розвідданими в разі продовження атак.

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