У Китаї відреагували на заяву Зеленського про роль Пекіна у врегулюванні війни

Мао Нін / © Associated Press

Реклама

Речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін під час брифінгу прокоментувала заяву президента України Володимира Зеленського про необхідність активнішої участі Пекіна у врегулюванні війни.

Відповідна заява оприлюднена на сайті МЗС КНР.

Під час запитання журналіста про те, що Україна вважає участь Китаю вирішальною, однак наразі не бачить його активної ролі, Мао Нін наголосила: від початку повномасштабної війни Китай послідовно виступає за припинення вогню та мирні переговори.

Реклама

“Позиція і зусилля Китаю очевидні для міжнародного співтовариства”, — заявила вона.

За її словами, президент КНР Сі Цзіньпін запропонував “чотири принципи”, яких, на думку Пекіна, треба дотримуватися для врегулювання кризи: повага до суверенітету й територіальної цілісності всіх країн, дотримання цілей і принципів Статуту ООН, врахування законних безпекових інтересів усіх держав та підтримка зусиль, спрямованих на мирне вирішення конфлікту.

Китай і війна в Україні — останні новини

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що участь Китаю могла б відіграти важливу роль у припиненні війни Росії проти України. Президент підкреслив, що Пекін має вплив, зокрема в питаннях постачання товарів подвійного призначення та окремих видів озброєння, і міг би сприяти зменшенню підтримки Росії.

“Я думаю, що це в їхніх силах. У будь-якому разі щодо постачання деяких видів зброї, подвійного використання речей тощо, на все це може повливати лідер Китаю. Для нас їхня участь була б точно непоганою. Поки що їхньої залученості ми не бачимо”, — підсумував він.

Реклама

Також експерт-міжнародник Максим Несвітайло вважає, що Китай має брати участь у переговорах про завершення російсько-української війни, адже саме Пекін є головним вигодоотримувачем від цієї війни.

Водночас відставний генерал австралійської армії та військовий аналітик Мік Раян назвав три причини того, чому Пекіну вигідно, щоб Україна стікала кров’ю.

Нагадаємо, Сі Цзіньпін зробив нову заяву про мирні переговори в Україні.