У Китаї вперше прокоментували наліт російських дронів на Польщу

“Розбіжності” між РФ і Польщею після вторгнення російських дронів до польського повітряного простору може бути врегульована шляхом переговорів.

Про це заявив речника міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзяня, повідомляє “Укрінформ”.

"Китай сподівається, що всі зацікавлені сторони належним чином вирішать свої суперечки шляхом діалогу та консультацій", - заявив він.

За словами китайського дипломата, Пекін виступає за дипломатичне врегулювання конфліктів і вважає діалог єдиним шляхом для зниження напруженості у відносинах між країнами.

Як повідомляло видання The Guardian, наліт російських дронів на Польщу перекинув війну в Україні на країни НАТО. До цього моменту війна не мала помітного впливу на країни Альянсу. Зазначається, хоч вторгнення безпілотників РФ не можна назвати військово значним, але цей інцидент якісно відрізняється від усього, що відбувалося від лютого 2022-го.

Зауважимо, що НАТО і країни Євросоюзу називають події небезпечним інцидентом, а також "навмисним, а не випадковим" порушенням європейського повітряного простору Росією від початку війни. Лідери Європи засудили дії Москви.

