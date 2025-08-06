У Китаї зробили важливу заяву про "кризу" між РФ та Україною

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї / © Associated Press

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Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що процес врегулювання «кризи» між Росією та Україною «зараз перебуває на вирішальному етапі».

Про це повідомило повідомило китайське МЗС.

Ван Ї провів телефонну розмову зі спецпомічником президента Бразилії з міжнародних питань Селсо Аморімом. Зокрема, сторони обмінялися думками щодо «кризи в Україні». Очільник МЗС Китаю зазначив, що «процес врегулювання кризи зараз перебуває на вирішальному етапі».

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«Росія та Україна зробили важливий крок вперед, розпочавши переговори. Процес врегулювання кризи зараз перебуває на вирішальному етапі«, — сказав Ван Ї.

Він також сказав, що Китай з Пакистаном можуть продовжувати підтримувати зв’язок і докладати разом зусиль для просування групи «Друзів миру» задля подальшого зближення консенсусу Глобального Півдня щодо «припинення вогню, припинення війни, переконання в необхідності миру і сприяння переговорам, щоб зіграти свою роль у політичному врегулюванні кризи».

Нагадаємо, 8 серпня спливає термін ультиматуму, який президент США Дональд Трамп висунув Росії, аби Москва уклала з Україною мирну угоду. В іншому разі — санкції. За даними близьких до Кремля джерел Reuters, президент РФ Володимир Путін не збирається погоджуватися на ультиматум Трампа. Диктатор надалі прагне повного захоплення чотирьох областей України, перш ніж розпочати будь-які переговори про мир.

Президент України Володимир Зеленський нагадав напередодні, що Київ пропонував Москві багато різних форматів негайного припинення вогню, але Путін щоразу відкидав можливість миру.

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Своєю чергою керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що заяви речника президента РФ Дмитра Пєскова про потенційну зустріч Зеленського і Путіна щодо припинення війни не мають жодної конкретики і є затягуванням часу.

Зауважимо, що 6 червня у Москві відбувається зустріч Путіна зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом. За даними ЗМІ, Віткофф нібито має на меті закласти основи для мирного майбутнього. Водночас він повинен продемонструвати силу та розкрити слабкості російського диктатора.