У Китаї зробили заяву про атаки України і РФ "одна проти одної"

Прапор Китаю. / © Associated Press

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Китай заявив, мовляв, стурбований як і тим, що агресорка Росія завдає ударів по українських містах, так і атаками Україн на військові об’єкти на території РФ.

Про це заявив засіданні Ради Безпеки ООН заступник постійного представника Китаю Ген Шуан, повідомляє “Укрінформ”.

“Китай глибоко засмучений та стурбований продовженням масштабних атак безпілотників і ракет Росією та Україною одна проти одної, що призвело до великих жертв серед цивільного населення та пошкодження інфраструктури з обох сторін”, висловився китайський дипломат.

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З його слів, Пекін вважає, що варто “докласти всіх зусиль для захисту цивільного населення”. Окрім того, наголошує Ген Шуан, КНР стоїть на стороні “мирних переговорів” та створення “сприятливих умови для припинення вогню”.

Крім того, китайський представник в ООН звинуватив Сполучені Штати Америки у “безпідставних” звинуваченнях на адресу КНР щодо непрямої допомоги Росії у її війні проти України.

Нагадаємо, очільник ОП Андрій Єрмак прокоментував втягування Китаю у війну проти України. З його слів, КНР надає Росії військову допомогу, постачаючи критично важливі компоненти для зброї, такі як деталі для дронів і артилерійські боєприпаси, хоча уникає прямих постачань готових боєприпасів, щоб уникнути міжнародних санкцій.

Зауважимо, що міністр оборони США Піт Гегсет під час слухань у Сенаті заявив, що Китай зацікавлений у «гарному результаті» для Володимира Путіна та затягуванні війни в Україні. На думку Гегсета, це дозволить Пекіну зосередитися на власному впливі у світі.

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Дата публікації 23:35, 20.06.25 Кількість переглядів 40 Чого Україні очікувати від ворогів та партнерів? Клімкін, Чаленко, Пендзин