У Києві 9 травня зберуться міністри закордонних справ ЄС: що відомо

Жан-Ноель Барро / © Le Parisien

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У Києві 9 травня зберуться міністри закордонних справ ЄС, щоб відсвяткувати День Європи.

Про це заявив очільник МЗС Франції Жан-Ноель Барро в ефірі телеканалу LCI.

«Міністри закордонних справ європейських країн мають намір зустрітися у Києві 9 травня. Я обов’язково там буду», — сказав Барро.

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Також очільник МЗС Франції зазначив, що 9 травня має сакральне значення для режиму Путіна. Втім, європейські дипломати цього дня зберуться у Києві, щоб продемонструвати солідарність з Україною.

«Цього дня Путін планує велику урочистість у Москві — це для них день перемоги. Для нас же це буде момент солідарності з Україною», — резюмував він.

Раніше ми писали, що для Володимира Путіна дуже важливо до параду перемоги 9 травня звільнити від української армії Курську область, де зараз точаться жорстокі бої.

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