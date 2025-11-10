У Києві мати покинула 7-місячного сина на 5 днів: деталі жахливого інциденту (фото)

Швидка допомога / © Freepik

У Києві неповнолітня мати на п’ять днів залишила свого 7-місячного сина одного у квартирі без їжі та нагляду. Дитину знайшли у вкрай важкому стані та госпіталізували.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Facebook.

За даними прокуратури, матір залишила дитину саму в орендованій квартирі, поїхавши в іншу область. Лікарі підтвердили, що тяжкий стан хлопчика був спричинений не лише відсутністю води та їжі протягом кількох днів, а й попереднім неналежним доглядом матері. У дитини виявлено ураження життєво важливих органів через виснаження. Зараз малюк перебуває під постійним наглядом лікарів.

«Такі дії матері призвели до важких захворювань дитини, зокрема у хлопчика діагностували ураження життєво важливих органів через виснаження. На даний час хлопчик продовжує перебувати в медичному закладі під наглядом лікарів», — зазначили у прокуратурі.

Дії матері кваліфіковані за ч. 3 ст. 135 та ст. 166 КК України — залишення в небезпеці, що спричинило тяжкі наслідки, та злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною. Санкція статей передбачає позбавлення волі до восьми років.

© Київська міська прокуратура

