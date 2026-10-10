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У Києві різко відповіли на заяву Трампа про зміну Зеленського
Андрій Сибіга відреагував на заяви з-за кордону про Володимира Зеленського та пояснив, хто має вирішувати майбутнє президента України.
Заяви з-за кордону лише показують, що президент України Володимир Зеленський добре виконує свою роботу під час війни, а вирішувати майбутнє керівництва країни має тільки український народ.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
Дипломат підкреслив ключову роль Президента в боротьбі за існування держави.
«Президент Володимир Зеленський очолює нашу державу в час війни — війни за незалежність, свободу та гідність», — запевнив Сибіга.
Очільник МЗС також відзначив рівень суспільної довіри до лідера держави та прокоментував закордонні оцінки його дій.
«Він має підтримку українського народу, і саме народ має право вирішувати. Заяви з-за кордону лише підтверджують, що він добре виконує свою роботу. Він заслуговує на підтримку», — наголосив Андрій Сибіга.
Нагадаємо, Дональд Трамп знову розкритикував українську владу та заявив, що Володимир Зеленський міг зупинити війну раніше.
«Я думаю, що настав час для України обрати нового президента», — наголосив Трамп.
Також раніше президент США домовився з Володимиром Путіним про великі поставки російського дизелю у США та інші країни. За вказівкою Трампа американський Мінфін тимчасово дозволив купувати це пальне до 7 квітня 2027 року.