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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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У Києві різко відповіли на заяву Трампа про зміну Зеленського

Андрій Сибіга відреагував на заяви з-за кордону про Володимира Зеленського та пояснив, хто має вирішувати майбутнє президента України.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Трамп і Зеленський

Трамп і Зеленський / © Associated Press

Заяви з-за кордону лише показують, що президент України Володимир Зеленський добре виконує свою роботу під час війни, а вирішувати майбутнє керівництва країни має тільки український народ.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Дипломат підкреслив ключову роль Президента в боротьбі за існування держави.

«Президент Володимир Зеленський очолює нашу державу в час війни — війни за незалежність, свободу та гідність», — запевнив Сибіга.

Очільник МЗС також відзначив рівень суспільної довіри до лідера держави та прокоментував закордонні оцінки його дій.

«Він має підтримку українського народу, і саме народ має право вирішувати. Заяви з-за кордону лише підтверджують, що він добре виконує свою роботу. Він заслуговує на підтримку», — наголосив Андрій Сибіга.

Нагадаємо, Дональд Трамп знову розкритикував українську владу та заявив, що Володимир Зеленський міг зупинити війну раніше.

«Я думаю, що настав час для України обрати нового президента», — наголосив Трамп.

Також раніше президент США домовився з Володимиром Путіним про великі поставки російського дизелю у США та інші країни. За вказівкою Трампа американський Мінфін тимчасово дозволив купувати це пальне до 7 квітня 2027 року.

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