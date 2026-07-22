У Києві сьомий день тривають протести: чи прийшли люди після відставки Сирського (відео)

Сьомий день під Банковою: у Києві не вщухають масові протести проти відставки Федорова

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У Києві та інших регіонах України вже сьомий день люди виходять на протести проти відставки ексміністра оборони Михайла Федорова.

Зауважимо, що порівняно з попередніми днями людей на мітингу значно поменшало. Можливо, це пов’язано з тим, що влада виконала одну з вимог протестувальників — звільнити Олександра Сирського з посади головкома ЗСУ і призначити натомість Михайла Драпатого.

Як повідомляє «Суспільне», у Києві зібралося близько 500 людей. В інших обласних центрах на мітинги вийшло по кілька десятків протестувальників.

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«Є декілька загалом вимог у протестувальників. Перша — вернути Федорова як міністра оборони, а друга — прогнати Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Другу Зеленський зміг виконати, а першу не зміг, то ми знову вийшли сюди, щоб повернути Федорова на посаду міністра оборони», — розповіла учасниця акції у Львові Вікторія.

Мітинги триватимуть

Дмитро Козятинський — ветеран та ініціатор останніх протестів у Києві у коментарі hromadske заявив, що мітинги триватимуть доти, доки влада не прислухається до вимог людей — повернути посаду Михайлові Федорову.

«Вчора сталася історична подія: Олександра Сирського звільнено з посади головкома. Замість нього прийшов Михайло Драпатий […] Водночас, не варто забувати і про другу вимогу протесту — повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Міністерству необхідні реформи, а зі звільненням Сирського пропав і конфлікт між МО та ГШ, тому не бачу жодних причин не повертати Федорова на посаду», — сказав він.

«Ми будемо виходити щодня і стояти стільки днів, скільки знадобиться, щоб влада нас почула», — запевнив Козятинський.

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