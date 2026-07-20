У Києві та інших містах уже п’ятий день тривають протести (фото, відео)

Протести в Києві 20 липня / © Associated Press

Реклама

У Києві та інших регіонах України вже пʼятий день люди виходять на протести проти відставки ексміністра оборони Михайла Федорова.

Про це пише ТСН з місця події.

У Києві сотні людей, як і в попередні дні, зібралися на площі біля театру Франка.

Реклама

© Associated Press

© Associated Press

© Associated Press

Учасники мітингів вимагають звільнення головкома ЗСУ Сирського та повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони.

Учасники акції скандують «На війні нема канікул», натякаючи на те, що Верховна Рада пішла у відпустку.

Також протестувальники скандують «Федоров», «Сирського — геть», «Змінимося, бо помремо», «Нам не смішно», «Україна — не Росія» тощо.

Судячи з «картонок», улюбленцем серед військових є Михайло Драпатий.

Реклама

© Громадське

Як додає hromadske, на площі поблизу театру імені Івана Франка поганий мобільний зв’язок. Протестувальники між собою припускають, що його «глушать» спецслужби. Проте днями на локації встановили «старлінк» і назвали його з сарказмом: «deadсирок».

Попри заяви про нібито заборону командування на участь в акціях протесту в натовпі є й військові, проте деякі ховають обличчя.

За даними «Суспільного», протестувальники також збиралися у Львові, Івано-Франківську, Тернополі, Одесі, Черкасах, Луцьку, Полтаві, Чернівцях, Ужгороді, Харкові та Миколаєві.

Акція протесту в Луцьку / © "Суспільне Луцьк"

Раніше головком ЗСУ Олександр Сирський розповів, як ставиться до протестів, на яких вимагають його звільнити.

Реклама

Нагадаємо, голова ОП Кирило Буданов заявив, що позицію суспільства щодо кадрової ситуації почули, а відповідні рішення ухвалюють фахово та в інтересах держави.

Новини партнерів