У Києві відновилися масові мітинги за повернення Федорова в Міноборони (відео)

Повернення Федорова та відставка Умєрова і Кіма: в Україні тривають протести / © Telegram / Сергій Стерненко

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У неділю, 16 серпня у Києві та інших містах України відновилися протести через звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони.

Про це повідомляють кореспонденти ТСН.ua.

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Акція протесту розпочалася неподалік Арки свободи українського народу. Мітингувальники пішли ходою до Майдані Незалежності, а далі — на вул. Інститутську до площі Франка, де продовжили акцію.

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Люди скандують гасла: «Федоров», «Стоїмо, стояли й будемо стояти», «Слухати народ — це потужно», «Реформи, а не схеми».

Крім того, учасники вимагають змінити керівництво СЗР (Рустема Умєрова) і Міністерства ветеранів (Віталія Кіма).

Зауважимо, що сьогодні уже — 32-й день від початку протестів проти звільнення Михайла Федорова.

Ініцатор ходи ветеран Козятинський передав представнику Офісу президента роздруковану петицію про повернення Федорова, оскільки, за його словами, електронну не реєстрували на сайті.

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Протестна хода також відбулася у Дніпрі, Львові, Одесі, Харкові, Черкасах та в інших містах України.

Раніше ми розповідали все, що відомо про скандал довкола затримання «організатора» протестів за Федорова.

Нагадаємо, Михайло Федоров, який керував Міноборони останні пів року, пішов у відставку 15 липня. Після цього він різко розкритикував Олександра Сирського та підтвердив, що вимагав його звільнення з посади головнокомандувача.

Через відставку Федорова в багатьох українських містах пройшли акції на його підтримку.

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Згодом Федоров висловився про протести після своєї відставки і заявив, що не вийде на вулицю до протестувальників і не піде в опозицію до президента Зеленського.

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