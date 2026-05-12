"У Києві знають, що робити": Пєсков видав нову цинічну заяву про завершення війни

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що бойові дії в Україні можуть припинитися будь-якої миті. Мовляв, для цього Київ має ухвалить «необхідні рішення».

Про це пише російське пропагандистське видання ТАСС.

За його словами, українська влада буцімто «добре знає» про ці рішення.

«СВО зупиниться будь-якої миті, щойно в Києві ухвалять необхідні рішення, про які чудово знають», — сказав Пєсков.

Також він додав, що напрацювання щодо України нібито дають підстави говорити про наближення врегулювання, однак конкретних деталей наразі не озвучив.

Раніше Пєсков оцінив можливість діалогу між Путіним і Зеленським. За його словами, президент РФ готовий до зустрічі з українським лідером, але в Москві. Стверджується, що проведення переговорів за межами столиці Росії «має сенс лише для фіналізації процесу врегулювання», а «над цим треба працювати».

