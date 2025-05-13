У Київській області народився новий жіночий рух

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У неділю, 11 травня, у Вишгороді пройшов жіночий форум Київщини «Разом – Сильніші» , приурочений до Дня матері. Захід зібрав понад дві сотні учасниць з усіх 69 громад області та став потужною подією для об'єднання, підтримки та розвитку жіночого лідерства.

Форум відкрився виконанням Гімну України та хвилиною мовчання в пам’ять про загиблих захисників і захисниць. Зі вступним словом до присутніх звернулася голова оргкомітету — депутатка Вишгородської міської ради Ганна Жадан. Саме завдяки її ініціативі та наполегливості цей захід відбувся на високому організаційному рівні, об’єднавши жінок різного віку, професій та громад.

«Жінки Київщини — це не лише берегині родин. Це волонтерки, депутатки, освітянки, медики, захисниці. Ми — опора громад і рушійна сила змін», — підкреслила Ганна Жадан.

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Кульмінацією форуму став виступ почесної гості — лідерки партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Її промова була емоційною та змістовною — вона подякувала жінкам за їхню стійкість, щоденну працю, турботу про родини та активну участь у житті громад навіть у найскладніші часи.

«Сила України — в людях. А серце цієї сили — це українські жінки. Ваше лідерство, ваша витримка, ваша любов до Батьківщини — це те, що тримає країну», — наголосила Тимошенко.

Учасниці форуму мали змогу обговорити реальні проблеми, поділитися ініціативами, сформувати нові партнерства. Саме такі заходи стають точками опори — для тих, хто творить зміни на місцях.

Завершився форум спільним виконанням пісні «Рідна мати моя» у виконанні Лесі Свистун та теплим фото на згадку.

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Чому це важливо?

Сьогодні українські жінки — це не лише символ любові й турботи, а й сильні лідерки, що будують громади, допомагають армії, тримають тил і впливають на майбутнє держави. Форум «Разом – Сильніші» став не просто подією — а маніфестом жіночої сили Київщини.