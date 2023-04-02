У Латвії прокоментували плани Москви про "ядерку" в Білорусі: "Це акт розпачу"

Міністр наголошує, що варто запровадити більше санкцій проти обох країн.

Латвійський міністр закордонних справ Едгарс Рінкевичс назвав актом розпачу плани агресорки Росії розмістити ядерну зброю на території Білорусі.

Про це Рінкевичс сказав в інтерв'ю Голосу Америки.

Голова МЗС Латвії наголосив: навіть якщо Москва таки привезе "ядерку" до Білорусі, фундаментально це не змінить військову безпеку та ситуацію. Натомість, переконаний міністр, варто запровадити більше санкцій і проти РФ, і проти Білорусі.

"У росіян була ядерна зброя в Калінінграді біля наших кордонів ще до повномасштабного вторгнення в Україну. Я вважаю, що це акт розпачу, тому що ви бачите, що війна в Україні йде не дуже добре для Путіна", - заявив Рінкевичс.

Він зауважиа, що російський диктатор Володимир Путін просто продовжує спроби свого ядерного шантажу.

"На мій погляд, такі заяви ясно показують, що Білорусь не є суверенною країною. Насправді, це частина російського військового округу", - додав Рінкевичс.

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