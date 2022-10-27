У Латвії висловилися про промову Путіна: "Майже репетиція Гааги"

Міністр закордонних справ Латвії прокоментував виступ "фюрера" Путіна на "Валдаї".
Очільник МЗС Латвії Едгар Рінкевичс вважає, що виступ кремлівського диктатора Володимира Путіна на "Валдаї" схожий на репетицію захисної промови в Гаазі.
Про це міністр написав у Twitter.
"Це майже як репетиція захисної промови в Міжнародному трибуналі в Гаазі чи в Нюрнберзі", – написав Рінкевичс, коментуючи заяву Путіна про те, що "не Росія, а саме Захід довів до сьогоднішньої ситуації та подій в Україні".
Що сказав Путін під час виступу на "Валдаї"
Кремлівський диктатор Володимир Путін звинуватив Захід у розпалюванні війни в Україні, яку власноруч розв’язав.
Також він побідкався на те, що Захід після того, як Росія напала на Україну, заморозив золотовалютні резерви агресора.
Очільник Кремля висловився і про можливий ядерний удар по Україні. За його словами, нібито Росії він не потрібен. Водночас він знову звинуватив Київ у створенні "брудної бомби".
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