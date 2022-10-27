У Латвії висловилися про промову Путіна: "Майже репетиція Гааги"

Очільник МЗС Латвії Едгар Рінкевичс вважає, що виступ кремлівського диктатора Володимира Путіна на "Валдаї" схожий на репетицію захисної промови в Гаазі.

Про це міністр написав у Twitter.

"Це майже як репетиція захисної промови в Міжнародному трибуналі в Гаазі чи в Нюрнберзі", – написав Рінкевичс, коментуючи заяву Путіна про те, що "не Росія, а саме Захід довів до сьогоднішньої ситуації та подій в Україні".

Що сказав Путін під час виступу на "Валдаї"

Кремлівський диктатор Володимир Путін звинуватив Захід у розпалюванні війни в Україні, яку власноруч розв’язав.

Також він побідкався на те, що Захід після того, як Росія напала на Україну, заморозив золотовалютні резерви агресора.

Очільник Кремля висловився і про можливий ядерний удар по Україні. За його словами, нібито Росії він не потрібен. Водночас він знову звинуватив Київ у створенні "брудної бомби".

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