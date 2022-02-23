У Латвії запропонували залишити росіян без європейських віз

У Сеймі вважають, що через агресію Росії проти України варто заборонити видачу віз.

Голова міжнародного комітету Сейму Латвії Ріхард Колс запропонував зупинити видачу туристичних віз ЄС громадянам Росії.

Про це пише Neatkarīgā Rīta Avīze.

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Він також підкреслив необхідність введення фінансово-економічних санкцій проти Росії.

"Треба розуміти, що російське суспільство дуже підтримує політику Кремля. Її підтримують понад 70% населення, які вважають, що НАТО є агресором і ескалатором ситуації, і тому Росія має повне право і навіть зобов’язана вжити заходів у відповідь. Якщо така позиція широкого загалу в Росії, то це не сходиться з тим, що вони збираються відпочивати в агресивних країнах", - заявив Колс.

Нагадаємо, Росія визнала так звані "ДНР" та "ЛНР".

Сейм Литви запропонував виключити Росію з ПАРЄ через агресію в Україні.

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