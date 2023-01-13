У Латвії заявляють, що війна для Путіна - питання виживання

Едгарс Рінкевичс вважає, що треба готуватися до розвалу РФ.

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс вважає, що для режиму диктатора Володимира Путіна війна проти України - це питання виживання. Щобільше - Заходу слід бути готовим до розвалу РФ і не боятися цього процесу.

Про це він сказав в ефірі латвійського радіо, пише LSM.

За його словами, якщо Росія розвалиться, то виникне низка питань про ядерну зброю, міграційні потоки та внутрішні процеси в РФ.

"Загалом західні країни мають зосередитися на максимальному ослабленні Російської Федерації, а військову реальність визначатимуть українські солдати на фронті", - заявив міністр.

Дипломат наголосив, що вплив санкцій Москва ще сильніше відчуватиме 2023-го. Своєю чергою, Рига виступатиме за їхнє посилення. Натомість Україна продовжить отримувати військову допомогу від союзників.

Нагадаємо, латвійський міністр оборони країни Інара Мурнієце наголосила, що список військової підтримки Риги для України вже "у кишені". Так, Латвія може передати Україні нову партію зенітно-ракетних комплексів Stinger.

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