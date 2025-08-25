У Лаврова запитали, чи вторглася Росія до України: що він відповів

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров / © Associated Press

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у прямому ефірі американського телеканалу NBC News уникнув прямої відповіді на запитання про те, чи вторглася РФ до України, чи ні.

Уривок відео з ефіру NBC News опублікувало Clash Report.

Телеведуча поставила Лаврову пряме запитання: «Чи вторглася Росія до України? Так чи ні?»

«Ми почали „спеціальну воєнну операцію“, щоб захистити людей, яких режим оголосив терористами та ворогами, і яких режим бомбив», — відповів російський міністр.

До слова, раніше Лавров нахабно заявив про те, що Україна начебто «має право на існування» лише за умови, якщо погодиться на вимоги Росії. На думку очільника російського МЗС, Київ має «відпустити» території, які Москва анексувала, посилаючись на «референдуми» у Криму, на Донбасі та в «Новоросії». А ще Лавров укотре поставив під сумнів легітимність президента України Володимира Зеленського.