Голова литовського МЗС заявив, що Захід намагається представити війну в Україні "як регіональну, все ще далеку проблему, яка нас абсолютно не зачіпає".

Захід не розглядатиме війну Росії проти України як безпосередню загрозу, допоки не станеться потрясіння, схожого до нападу на Перл-Гарбор.

Таку заяву зробив голова МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє LRT.

Ландсбергіс вважає, що Захід недостатньо відкритий і чесний у контексті того, що насправді означає війна. Міністр припустив, що це пов’язано зі страхом ескалації.

Очільник литовського МЗС наголосив, що здебільшого Захід намагається представити війну в Україні "як регіональну, все ще далеку проблему, яка нас абсолютно не зачіпає". Однак це велика політична проблема, переконаний посадовець.

"Як людина, яка цікавиться історією, я боюся, що ми чекаємо на Перл-Гарбор. Ми вже пройшли всі етапи, але вважаємо, що якщо Перл-Гарбора не сталося, то все добре. Однак усе не так добре", – сказав Ландсбергіс.

Що відомо про Напад на Перл-Гарбор

Японія скоїла напад на військово-морську базу США Перл-Гарбор 7 грудня 1941 року без офіційного оголошення війни. Це був раптовий комбінований напад палубної авіації і карликових субмарин на американські військово-морські сили, розташовані в околицях Перл-Гарбора на острові Оаху (Гавайські острови). Було знищено або пошкоджено 20 кораблів і майже 190 літаків США. Наступного дня Штати оголосили війну Японії і вступили до Другої світової війни, чого так намагалися уникнути.

До слова, згідно з дослідженням Німецького товариства зовнішньої політики, якщо війну в Україні буде заморожено, Росії вистачить шести років, щоб підготувати свої війська до прямого конфлікту з НАТО.

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