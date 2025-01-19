У Литві назвали найгірший сценарій завершення війни в Україні

Дипломат наголошує на необхідності гарантій безпеки для України.
Найгіршим сценарієм завершення російської війни Україні буде те, якщо Київ погодиться на переговори від безвиході.
Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс в розмові з "Голосом Америки".
"Це щось на кшталт Мінських угод. Україна буде змушена йти на переговори лише тому, що на українському шляху нічого іншого не чекає", - наголосив дипломат.
За словами Ландсберґіса, необхідними і важливими є гарантії безпеки для України. Для цього країна має стати членом НАТО.
"Якщо Україну поставити у сильну позицію з обіцянкою, скажімо, десять років безперервної, дуже чіткої підтримки, то для Путіна це означає банкрутство. Без США я не думаю, що ми маємо можливості", - каже ексочільник литовського МЗС.
Нагадаємо, британське видання The Telegraph опублікувало матеріал про те, що швидкі переговори Дональда Трампа з Володимиром Путіним можуть стати фатальними для України. Одним із факторів, який впливає на таке бажання, є прагнення американського політика отримати Нобелівську премію миру.
Читайте також:
- Орбан зробив заяву про загрозу України для ЄС і закликав скасувати санкції щодо РФ
- Бербок розкритикувала Шольца: що розлютило німецьку міністерку
- Мирні перемовини України з РФ: коли відбудуться та хто претендує на участь