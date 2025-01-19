У Литві назвали найгірший сценарій завершення війни в Україні

Найгіршим сценарієм завершення російської війни Україні буде те, якщо Київ погодиться на переговори від безвиході.

Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс в розмові з "Голосом Америки".

"Це щось на кшталт Мінських угод. Україна буде змушена йти на переговори лише тому, що на українському шляху нічого іншого не чекає", - наголосив дипломат.

За словами Ландсберґіса, необхідними і важливими є гарантії безпеки для України. Для цього країна має стати членом НАТО.

"Якщо Україну поставити у сильну позицію з обіцянкою, скажімо, десять років безперервної, дуже чіткої підтримки, то для Путіна це означає банкрутство. Без США я не думаю, що ми маємо можливості", - каже ексочільник литовського МЗС.

Нагадаємо, британське видання The Telegraph опублікувало матеріал про те, що швидкі переговори Дональда Трампа з Володимиром Путіним можуть стати фатальними для України. Одним із факторів, який впливає на таке бажання, є прагнення американського політика отримати Нобелівську премію миру.

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