У Литві повідомили, як Захід має відповісти Путіну на ядерні погрози

Ядерний шантаж та оголошення часткової мобілізації в РФ є тактикою залякування з боку російського диктатора Володимира Путіна.
Після того, як армію РФ карколомно розбито в Україні, у Путіна не залишилося нічого, окрім залякування.
Таку заяву зробив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.
"Танки Путіна знищено. Його кораблі було потоплено. Його літаки збиті. Тепер у нього залишилася лише тактика залякування. Ми маємо відповісти на його погрози мужністю й рішучістю", - написав він у Twitter.
Нагадаємо, 21 вересня, під час ранкового звернення до народу, президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію по всій країні від сьогодні. Під мобілізацію, згідно з заявою російського диктатора, потраплять військові в запасі, які мають військові спеціальності та бойовий досвід.
Як повідомлялося, в Литві переведуть у підвищену бойову готовність свої війська після оголошення часткової мобілізації в Росії.
Своєю чергою, в Латвії заявили, що не видаватимуть жодних віз росіянам, які ухиляються від мобілізації в РФ.
Крім того, Польща після погроз Лукашенка укріпить східний кордон американськими танками й гелікоптерами.
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