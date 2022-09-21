У Литві повідомили, як Захід має відповісти Путіну на ядерні погрози

Ядерний шантаж та оголошення часткової мобілізації в РФ є тактикою залякування з боку російського диктатора Володимира Путіна.

Після того, як армію РФ карколомно розбито в Україні, у Путіна не залишилося нічого, окрім залякування.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

"Танки Путіна знищено. Його кораблі було потоплено. Його літаки збиті. Тепер у нього залишилася лише тактика залякування. Ми маємо відповісти на його погрози мужністю й рішучістю", - написав він у Twitter.

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Нагадаємо, 21 вересня, під час ранкового звернення до народу, президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію по всій країні від сьогодні. Під мобілізацію, згідно з заявою російського диктатора, потраплять військові в запасі, які мають військові спеціальності та бойовий досвід.

Як повідомлялося, в Литві переведуть у підвищену бойову готовність свої війська після оголошення часткової мобілізації в Росії.

Своєю чергою, в Латвії заявили, що не видаватимуть жодних віз росіянам, які ухиляються від мобілізації в РФ.

Крім того, Польща після погроз Лукашенка укріпить східний кордон американськими танками й гелікоптерами.

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