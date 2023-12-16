У Литві різко розкритикував позицію Орбана в ЄС щодо України: "Правильне рішення - вийти"

Постійний представник Литви при Європейському Союзі Арнольдас Пранцкевічюс розкритикував позицію прем'єра Угорщини Віктора Орбана в ЄС і заявив, якщо він не поділяє його погляди - він може вийти.

Свою позицію литовський політик висловив у Facebook.

Пранцкевічюс зауважив, що Європейський Союз сильний завдяки солідарності та взаємній довірі.

"Якщо ви не готові розділити ні те, ні інше, є тільки одне правильне рішення: вийти", - написав він.

Він зауважив, що під час саміту ЄС усі держави-члени, крім однієї, погодилися почати переговори про вступ з Україною та Молдовою, надати статус кандидата Грузії і почати переговори про членство з Боснією і Герцеговиною, щойно буде виконано умови. Пранцкевічюс також наголосив, що усі, крім одного, зійшлися на думці про згоду на перегляд МФФ і надання Україні макрофінансової допомоги в розмірі 50 млрд євро.

"Усі, крім одного, привітали з результатами саміту. Але це одне хвалиться у Twitter "досягненнями" свого "вето на додаткові гроші для України, вето на перегляд МФФ", - написав дипломат.

Литовський політик заявив, що хоче побажати Угорщині ніколи не переживати війну, яку зараз переживають українці, ніколи не знати бомбардувань міст і вбивств громадян, ніколи не бути в окупації з боку держави-агресорки.

"Я бажаю, щоб йому ніколи не довелося просити солідарності в інших і щоб союзники не наклали вето на життєво важливу допомогу в найважчі часи", - наголосив він.

Як повідомлялося, Віктор Орбан пішов геть під час голосування лідерів ЄС щодо України. ЗМІ пишуть, що сталося це на пропозицію канцлера Німеччини Олафа Шольца. Стратегія Шольца та рішення Орбана викликали подив у Брюсселі та за його межами.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Орбан ВИЙШОВ! У кулуарах говорять, чия це була ідея!

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